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При покупке товаров в нашем интернет-магазине по сертификату ФСС всем покупателям необходимо связаться с нашим менеджером для корректного списания стоимости товара из суммы сертификата.
При покупке товаров в нашем интернет-магазине по сертификату ФСС всем покупателям необходимо связаться с нашим менеджером для корректного списания стоимости товара из суммы сертификата.
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ИП Курдюкова Светлана Николаевна
ИНН 751900416484 ОГРН ИП 322547600052451
Новосибирская область, г Искитим, пл Базарная, дом 10
8 952 913 89 26 (розница)
8 953 770 29 67 (опт)
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